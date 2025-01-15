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На каникулах самарцы выбрали гаджеты и сериалы вместо спорта и прогулок

15 января 2025 12:43
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На каникулах самарцы выбрали гаджеты и сериалы вместо спорта и прогулок

В приоритете у горожан в январские каникулы было общение, зависание в гаджетах и просмотр фильмов и сериалов, а на занятия спортом, прогулки и хобби времени не хватило. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

44% самарцев в той или иной мере работали в новогодние каникулы: 34% — выходили на полноценные смены, 10% — время от времени отвечали на звонки и письма. 56% — отдыхали.

Довольны ли горожане тем, как они провели каникулы: на какие занятия они потратили больше времени, а на что времени не хватило? Судя по ответам, лучше всего в каникулы у респондентов получалось общаться, сидеть в интернете и смотреть сериалы. 60% провели с близкими достаточно времени для общения. Также 56% рассказали, что просидели в интернете столько, сколько хотели, и еще 18% — больше, чем следовало бы. Времени на просмотр сериалов и фильмов оказалось достаточно 49% опрошенных. Гуляли граждане меньше, чем хотели. Каждому четвёртому не хватило времени на занятия спортом. Практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы.

Мужчины чаще удовлетворены тем, сколько времени уделили гаджетам, прогулкам и спорту, а представительницы слабого пола — общению с близкими. Каждая пятая женщина просидела в интернете больше, чем хотела, у 4 из 10 не нашлось времени на прогулки, у 3 из 10 — на занятия спортом и чтение. 

Граждане в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, утверждали, что время на гаджеты и на общение с родственниками тратили больше, чем хотели бы, зато фильмы и сериалы они смотрели столько, сколько хотели. Те, кому от 35 до 40 лет, во время новогодних каникул предпочли бы больше заниматься спортом. Горожане старше 45 лет чаще тех, кто моложе, довольны временем, проведенным на свежем воздухе. 

Респонденты с доходом до 50 тыс. руб. чаще отмечали, что занимались хобби и просмотром фильмов и сериалов столько, сколько хотели. Граждане с доходом от 50 до 100 тыс. руб. слишком увлеклись гаджетами в ущерб занятиям спортом. Те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., хотели бы больше прогулок и спорта.

Закономерно, что работавшие в каникулы чаще утверждали, что им было недостаточно времени практически на все, что было связано с отдыхом. Трудоустроенные жители города, отдыхавшие в каникулы, чаще отмечали, что им хватило времени на активные и пассивные занятия. Безработные респонденты чаще трудоустроенных (как отдыхавших в каникулы, так и работавших) говорили, что им не хватило времени на прогулки и спорт.

Время проведения: 9—13 января 2025 года

Теги: Опрос

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