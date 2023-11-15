На кадастровый учет поставлена новая школа в селе Тимофеевка Самарской области

172

Меньше суток понадобилось специалистам отдела регистрации долевого участия в строительстве по Тольятти, чтобы осуществить постановку на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности нового здания школы в селе Тимофеевка Ставропольского района Самарской области.

Школа, рассчитанная на 450 учащихся, построена в ходе реализации нацпроекта «Образование». Трехэтажное здание имеет площадь - 11390 кв. м, в нем - просторные учебные классы, большой спортивный зал, столовая и библиотека. Несколько кабинетов занимает медицинский блок и мастерские. Есть в новой школе историко-патриотический музей, актовый зал с эстрадой.

«Строительство новой школы – долгожданное событие для жителей села Тимофеевка», - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных. – «Тимофеевка - одно из крупнейших сел Ставропольского района. Оно давно нуждалось в новой школе. Многие ребята, проживающие в селе, ездили на учебу в школы города Тольятти. Теперь ребятишки смогут учиться в родном селе - в комфортных условиях, недалеко от дома, не тратя много времени на дорогу до учебного заведения. Отрадно, что наши специалисты в самый короткий срок смогли осуществить постановку на кадастровый учет такого важного для всех объекта.»