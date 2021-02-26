На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг стали доступны сразу несколько социальных сервисов Пенсионного фонда России. Теперь в режиме онлайн можно получить справку с полным перечнем полагающихся пользователю социальных услуг, а также справку о размере пенсии и иных выплат.

«Совместно с Минтрудом России мы реализуем масштабный проект по цифровой трансформации услуг социальной сферы. По итогам 2020 года всего около 100 тыс. жителей страны воспользовались правом на получение набора социальных услуг. По нашей оценке, вывод данных сервисов на портал Госуслуг увеличит интенсивность их использования нашими гражданами», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Справка о перечне социальных услуг включает в себя полную информацию о наличии права на льготы, на какой срок они установлены и способ предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Эти данные могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году эта услуга была доступна в личном кабинете пользователя на сайте ПФР — ей воспользовались более 500 тыс. раз.

«До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал Госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере более удобным и быстрым», — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

Работа по выводу из эксплуатации личного кабинета ПФР и переводу всех услуг и сервисов ведомства на портал Госуслуг осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.