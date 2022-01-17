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На Госуслугах появился сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». С его помощью можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления:

о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами;

об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам.

Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на Госуслугах и подписать ее электронной подписью. Посещать ведомство не придется.

Каждый год в МВД приходит около 3 млн бумажных уведомлений — в период пандемии обрабатывать их стало сложнее.

«Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации», — сообщил Дмитрий Огуряев, замглавы Минцифры России.