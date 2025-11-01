Я нашел ошибку
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 

1 ноября 2025 17:59
236
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.

Участники XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре, проведут сессию, посвященную вопросам будущего профессиональных спортсменов после завершения карьеры. 

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

Переход из спорта в конкурентную экономическую среду – сложнейший вызов для любого атлета. Как завершить этот этап безболезненно и выйти на новую профессиональную траекторию? Этот вопрос обсудят на деловой сессии «Готовим лидеров: от медалей к спортивному менеджменту». 

В соответствии со статистикой, почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен. Две трети атлетов не считают недостаток образования фактором, способным помешать трудоустройству в жизни после спорта.

«Выдающиеся достижения на международной арене не гарантируют спортсменам успешной интеграции в новые профессиональные сферы. Наилучшим способом позаботиться о своем будущем является получение знаний параллельно или сразу после завершения спортивной карьеры. Более 380 олимпийских и паралимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира и Европы прошли обучение в РМОУ на гранты Фонда поддержки олимпийцев России при поддержке Министерства спорта России и ОКР. Они молоды, энергичны и знают спорт изнутри: вкупе с современными управленческими компетенциями спортсмены должны стать желанными кадрами для любой организации сферы спорта», – отметил ректор РМОУ академик РАО, профессор Лев Белоусов.

В рамках деловой дискуссии участники обсудят ключевые вопросы будущего профессиональных атлетов, а именно: как сделать завершение спортивной карьеры началом жизни в новом качестве, как вовлечь спортсменов в разработку профильных образовательных программ и какую роль могут сыграть образовательные организации. 

Участие в дискуссии примут ректор РМОУ академик РАО, профессор Лев Белоусов, проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин, заместитель председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области; пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, выпускница РМОУ Наталья Ищенко, призер Олимпийских игр, и. о. заместителя председателя правительства Ставропольского края, выпускник РМОУ Иван Нифонтов, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России и директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим» Радмир Габдуллин и руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Диалог коснется также таких тем, как эффективность взаимодействия между вузами и спортивными организациями, интеграция спортсменов в фиджитал-движение и поддержка экосистемы «второй карьеры» со стороны бизнеса. 

 

Фото: Российский Международный Олимпийский Университет

Теги: Самара

Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
213
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
409
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
661
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
612
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
524
