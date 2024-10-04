На должность начальника СЮИ ФСИН России назначен Дмитрий Панарин

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Указом Президента России от 3 октября 2024 года № 845 на должность начальника Самарского юридического института ФСИН России назначен полковник внутренней службы Дмитрий Панарин.

До недавнего времени его должность была с приставкой врио в связи с тем, что Указом Президента России от 10 мая 2024 года № 321 должность начальника СЮИ ФСИН России была переведена в разряд должностей высшего начальствующего состава номенклатуры Президента РФ - то есть стала "генеральской".

Фото предоставлено пресс-службой СЮИ