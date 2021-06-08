Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск
Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск
Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»
В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
В Самаре пройдёт международная конференция Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»
В Самаре пройдёт международная конференция «Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МВД утвердило порядок доставки в вытрезвители

8 июня 2021 12:50
85
МВД утвердило порядок доставки в вытрезвители

Система платных вытрезвителей в России заработала с начала года.

Российская полиция определилась с тем, кого и как будут доставлять в вытрезвители. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, полиция сможет забирать перебравших не только из общественных мест, но и из жилых помещений.

В первом случае под внимание попадут те, кто «утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Во втором — если будут основания полагать, что злоупотребители могут навредить жизни и здоровью других или нанести ущерб имуществу (по письменному заявлению тех, кто находится рядом с нетрезвым человеком).

Когда полицейские выявят подходящего по параметрам выпивоху, они должны будут пробить его по базам МВД, составить акт с информацией о том, куда и кто доставил пьяного, при необходимости оказать ему первую помощь и вызвать скорую. Врачи решат дальнейшую судьбу пьяницы — госпитализировать его или отправить в вытрезвитель. Если у задержанного найдут наркотики, прекурсоры, оружие или «иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия», его отправят в отделение полиции.

В вытрезвители не будут доставлять несовершеннолетних, беременных и людей с явными признаками инвалидности.

Российские вытрезвители были закрыты с 2011 года, но в 2018 году появились первые предложения о том, что их пора вернуть. А в конце прошлого года президент России подписал закон, который окончательно вернул стране вытрезвители, пишет 63.ру.

Флото: Pixabay.com

Теги: вытрезвитель МВД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские полицейские разыскивают родственников людей, чьи могилы были осквернены
02 июня 2021, 11:27
Самарские полицейские разыскивают родственников людей, чьи могилы были осквернены
Установлено, что к совершению данного деяния может быть причастен молодой человек 2001 года рождения Криминал
562
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
30 мая 2021, 10:44
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
Причиненный предпринимателю ущерб составил 12,5 тысячи рублей. Криминал
701
МВД подготовило проект новых правил дорожного движения.
23 апреля 2021, 09:42
МВД подготовило проект новых правил дорожного движения
Одного из нарушений будет достаточно для оформления протокола и санкций от штрафа в 500 рублей до лишения водительских прав. Транспорт
615
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
62
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
77
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
8 июня 2021  12:52
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
81
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
426
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
416
Весь список