МВД утвердило порядок доставки в вытрезвители

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Система платных вытрезвителей в России заработала с начала года.

Российская полиция определилась с тем, кого и как будут доставлять в вытрезвители. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, полиция сможет забирать перебравших не только из общественных мест, но и из жилых помещений.

В первом случае под внимание попадут те, кто «утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Во втором — если будут основания полагать, что злоупотребители могут навредить жизни и здоровью других или нанести ущерб имуществу (по письменному заявлению тех, кто находится рядом с нетрезвым человеком).

Когда полицейские выявят подходящего по параметрам выпивоху, они должны будут пробить его по базам МВД, составить акт с информацией о том, куда и кто доставил пьяного, при необходимости оказать ему первую помощь и вызвать скорую. Врачи решат дальнейшую судьбу пьяницы — госпитализировать его или отправить в вытрезвитель. Если у задержанного найдут наркотики, прекурсоры, оружие или «иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия», его отправят в отделение полиции.

В вытрезвители не будут доставлять несовершеннолетних, беременных и людей с явными признаками инвалидности.

Российские вытрезвители были закрыты с 2011 года, но в 2018 году появились первые предложения о том, что их пора вернуть. А в конце прошлого года президент России подписал закон, который окончательно вернул стране вытрезвители, пишет 63.ру.

Флото: Pixabay.com