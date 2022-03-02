МВД СО: информация по госуслугам

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Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что на сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Для граждан» функционирует рубрика «Государственные услуги в сфере миграции», в которой можно узнать о процедуре оформления паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, гражданства Российской Федерации, приглашений на въезд в Российскую Федерацию и найти много другой полезной информации. Кроме того, перейдя по ссылке в специальный раздел официального сайта областного главка, вы можете узнать о преимуществах Госуслуг, просмотреть видео инструкцию по использованию портала.

Инфоповод — https://63.мвд.рф/news/item/28789459/.

Фото: ГУ МВД СО