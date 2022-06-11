Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире

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Фестиваль авторской музыки "Сам.Фест" (6+) впервые пройдет 11 и 12 июня на стадионе "Солидарность Самара Арена". Вход на фестиваль для зрителей – бесплатный. Все желающие могли заранее зарегистрироваться на мероприятие и получить бесплатный билет на сайте samfest.ru.

На данный момент зрители забронировали уже все билеты на 11 июня и практически все билеты на 12 июня. Поэтому организаторы решили провести профессиональную многокамерную трансляцию для тех зрителей, кто не смог попасть на фестиваль.



Трансляция пройдет в прямом эфире на официальной странице (https://vk.com/sam.fest) фестиваля ВКонтакте. За два дня на сцену стадиона "Солидарность Самара Арена" выйдут хедлайнеры фестиваля:



11 июня: The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец.

12 июня: Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, ARTEMIEV, VLNY.



Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко.

Вместе с именитыми артистами шанс выступить на "Сам.Фесте" получили десять победителей всероссийского творческого конкурса: Веснушка, Гульнара Байгузина, БАЛАКИРЬ, группа "Инкогнито", группа "Двадцать", Яна Антропова, Алексей Занин, Advinke, Роза Карим, TRAMONTANA.



Напомним, что творческий конкурс "Сам.Фест" проходил в три этапа с января 2020 года. Свои заявки на участие прислали более 700 авторов и исполнителей собственных песен. Финальная десятка победителей прошла отбор команды фестиваля, компетентного жюри, а также этап народного голосования.



На сцене фестиваля участники поборются за главный приз – возможность записать и выпустить свой мини-альбом (EP) под кураторством лидеров музыкальной индустрии. Имя победителя будет объявлено в финале мероприятия – 12 июня.



Внимание! Если ваш билет на "Сам.Фест" не будет использован до 17:50 в день мероприятия, то он будет автоматически аннулирован и после 18:00 вход по нему будет невозможен! Аннулированные билеты вновь вернутся в систему, и желающие смогут пройти на освободившиеся места, получив новый билет на фестиваль. В случае их наличия получить билеты в день мероприятия можно в кассе, расположенной у гейта № 2 на стадионе "Солидарность Самара Арена". Схемы расположения гейтов и входов можно найти на сайте фестиваля - samfest.ru.



Напомним, в настоящий момент билеты на 11 июня закончились, а на 12 июня осталось ограниченное количество. Их пока можно получить на сайте KASSIR.RU или сайте samfest.ru.



В дни проведения фестиваля на территории "Сам.Феста" будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно будет на общественном транспорте, работа которого в эти дни будет усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом.



Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, пишет Сова.

Фото: официальная группа фестиваля "Сам.Фест"

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