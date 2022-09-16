Музей Самарской области стал участником всероссийской программы «Школьный Музей Победы»

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«Музей истории» школы № 98 г.о. Самара присоединился к всероссийской программе «Школьный музей Победы». Учебное заведение стало партнером московского Музея Победы – главного военно-исторического музея России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Музей из Самарской области был утвержден экспертной комиссией Музея Победы, которая подвела итоги очередного этапа приема заявок, проходившего с марта по август 2022 года. Всего же за время работы долгосрочной программы развития деятельности школьных музеев России в нее вошли 10 школьных музеев Самарской области (https://schoolvictorymuseum. ru/museum/samarskaya-oblast/).

«Теперь, помимо участия во всероссийских конкурсах, курсах и форумах, партнеры со всей страны могут экспонировать свои выставки в зале Музея Победы. В этом учебном году впервые все экспозиции в рамках программы будут представлены школьными музеями из разных уголков нашей страны. Это серьезный опыт для музейных активистов из регионов», - отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Эксперты отметили, что среди заявок большое количество музеев, посвященных истории школ и населенных пунктов, а также школьных музейных комнат, рассказывающих о ветеранах Великой Отечественной войны, структурных подразделениях армии и флота.

Всего же с 2019 года к программе присоединилось 1319 музеев из 85 регионов России, ДНР и Белоруссии. Партнеры Музея Победы организуют работу постоянных и временных экспозиций, школьники ведут научно-исследовательскую работу, а их наставники представляют методические разработки и воспитательные практики на всероссийском уровне.

Принять участие в программе «Школьный Музей Победы» и стать партнером Музея Победы может каждый музей образовательного учреждения, вне зависимости от местонахождения. Для этого необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается экспертной комиссией Музея Победы.