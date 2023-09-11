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Музей Эльдара Рязанова: лекция историка кино и анимации Станислава Дединского

11 сентября 2023 14:22
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Лекция состоится 16 сентября 2023 года в 18:00 в ЦРК "Художественный"

С выхода весной 1912 года мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида» («Война усачей и рогачей»), сделанного Владиславом Старевичем, отсчитывается существование в России анимации. Но как провинциальному чиновнику, карикатуристу и энтомологу-любителю, пришло в голову оживлять на экране миниатюрных кукол? И неужели у него не было соратников, соперников или коллег? Почему рождение российской анимации отсчитывается со Старевича, а не с Александра Ширяева, который занимался ею раньше? И что произошло с анимацией после 1917 года?

Первые советские мультфильмы были уже не кукольными, а рисованными и включались как фрагменты в документально-хроникальные фильмы (например, в качестве анимированных карт). Они были злободневными и лишь во вторую очередь — развлекательными. Анимацию использовали также для рекламы художественных фильмов — и для пародий на них. Так, в 1924 году в Госкинотехникуме (будущем ВГИКе) возникла полулюбительская группа, которая стала работать по методу «перекладки» — их анимация была похожа на аппликацию, а темой была революция в космосе —  пародия на фильм Якова Протазанова «Аэлита» по повести Алексея Толстого. Пропала ли традиция Старевича совсем или нашла своих последователей в советской анимации?

Лектор: Станислав Дединский — историк кино и анимации, преподаватель, главный редактор киноведческой артели 1895.io. В 2020–2022 гг. продюсер издательских проектов, затем редактор и главный редактор журнала «Искусство кино»; продюсер издательских проектов киностудии «Союзмультфильм». Составитель книги «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создаёт анимацию», редактор русского издания книги Леонарда Молтина «О мышах и магии. История ранней американской анимации», выпускающий редактор книг «Леонид Шварцман. Мастер образа», монографии Г. Бородина «Государство и анимация», «Борис Дёжкин. Страницы биографии». С 2020 г. редактор-составитель (вместе с Н. Рябчиковой) книг о фильмах «Июльский дождь», «Берегись автомобиля», «Иван Грозный», «Долгая счастливая жизнь», «Я шагаю по Москве», «История Аси Клячиной».

После лекции состоится показ мультипликационных фильмов Владислава Старевича (продолжительность 1 час)

Организатор: МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова»

Партнер: ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой

Место проведения: ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева,105)

Время: 16 сентября, суббота, 18:00

Стоимость: бесплатно

Продолжительность: 1 час

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16, сообщает пресс-служба Музея.

 

Фото:    пресс-служба Музея

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