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Москалькова: стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой"

21 июня 2021 22:56
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Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что получает много обращений о дискриминации непривившихся граждан.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой". Об этом она заявила в понедельник в эфире радио "Вести FM", передает ТАСС.

Москалькова сообщила, что получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.

"Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут", - сказала она.

"Я считаю, что такое стимулирование прививки - это нечестная игра, нечестная акция. Идея сама по себе правильная - оградить общество, а механизмы, которыми она реализуется сегодня - они порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению. Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям [сделать прививку]", - заявила она.

Омбудсмен отметила, что изначально к вопросу обязательной вакцинации подошли "дифференцировано".

"Первый нормативно правовой акт - это приказ главного санитарного врача Москвы. Он взорвал общество, но там было четко сказано, что это те люди, которые работают с населением - врачи, общепит, социальная сфера. Но сегодня это расползлось, эта дифференциация совершенно потерялась и, кроме того, те угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться или не хочет, на мой взгляд, они могут быть отнесены к нарушению прав", - подчеркнула она.

 

Фото:   Антон Новодережкин/ТАСС

Теги: вакцинация Москалькова через ограничение

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