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Молодёжный форум ПФО «иВолга» готовится к открытию: организаторы рассказали о главных изменениях и нововведениях 2025 года

29 мая 2025 16:11
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В Самаре состоялась пресс-конференция, посвящённая одному из ключевых событий молодёжной политики ПФО – форуму «иВолга» платформы Росмолодёжь.

В Самаре состоялась пресс-конференция, посвящённая одному из ключевых событий молодёжной политики Приволжского федерального округа – форуму «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. В ходе конференции обсудили нововведения этого года, образовательную программу, впервые за историю иВолги сюжетную игру, внедрённую в программу форума, а также грантовые конкурсы и Детскую Дирекцию.

Форум проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В 2025 году молодёжному форуму «иВолга» исполняется 13 лет. За это время он стал значимой образовательной площадкой федерального уровня, объединяющей молодых людей со всей России. В этом году мероприятие вновь пройдёт на Мастрюковской поляне в Самарской области с 24 по 29 июля и соберёт 1400 активных жителей Российской Федерации и зарубежья. 

Пресс-конференция прошла в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства». В ходе встречи директор форума Кристина Гнатюк, заместитель директора по образовательной программе Олеся Мокеева и участник Детской Дирекции Александр Кураколов ответили на вопросы о ключевых изменениях в программе, инфраструктуре, темах и возможностях форума в 2025 году.

«В этом году форум впервые пройдёт в формате сюжетной игры. Игра будет направлена на сохранение исторической памяти Российской Федерации: участники будут знакомиться с биографиями знаменитых отечественных деятелей и с их достижениями, таким образом восстанавливая ход игровой истории. Считаем, что это особенно важно для подрастающего поколения в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Слоган этого года – “Мир меняют мечтатели вместе с иВолгой” – отразит главную философию форума, а именно объединение людей, которые не боятся мечтать и действовать», – поделилась директор форума Кристина Гнатюк.

На пресс-конференции особое внимание уделили содержательной части программы. Участников ждёт обучение в рамках семи профилей: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». Образовательная программа, как и сам форум, будет реализована в игровом формате, при этом каждый участник сможет выбрать собственную траекторию развития благодаря «Открытым площадкам» и программе «Время действовать».
С 2024 года одним из главных партнёров «иВолги» является Движение Первых – крупнейшее молодёжное объединение страны. Благодаря этому сотрудничеству участники форума получают доступ к лучшим практикам и методикам Движения.

Мастрюковская поляна превращается в территорию обмена опытом между молодыми лидерами из разных регионов. Здесь можно не только разработать проект для развития регионального отделения, но и получить грантовую поддержку. А тем, кто ещё не знаком с Движением, «иВолга» даёт возможность присоединиться – стать активистом или наставником, чтобы менять своё окружение к лучшему.

Также на площадке форума пройдут сразу два грантовых конкурса – от Росмолодёжь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут получить поддержку до 1 миллиона рублей и обратиться за помощью к экспертам в доработке грантовой заявки. Сами защиты пройдут на Мастрюковской поляне, а имена победителей огласят с главной сцены в завершающий день «иВолги».

«Помимо образовательной программы, будет реализован формат цифровых недель – это онлайн-обучение, которое проходит в официальных соцсетях форума за пару недель до очного этапа. Мы создаём для онлайн-участников контент: прямые эфиры с экспертами, образовательные задания, викторины, мастер-классы и другое. С удовольствием приглашаем присоединиться к этому формату, анонсы появятся в наших соцсетях в июле», – рассказала заместитель директора по образовательной программе Молодёжного форума ПФО «иВолга» Олеся Мокеева.

«иВолга» стала первым форумом в стране, где была сформирована Детская Дирекция, участники которой прошли специальную программу для тех, кто желает попробовать себя в роли организатора крупного молодёжного события. Это не просто волонтёрство, а полноценная стажировка, где ребята от 14 лет работают бок о бок с профессиональной командой форума.

Ребята, которые проявили себя, могут стать частью команды организаторов – именно так случилось с участником Детской Дирекции Александром Кураколовым: «Мне форум дал возможность впервые почувствовать себя не просто участником, а частью команды – я работал в пресс-службе и координировал другие службы как заместитель директора форума по информационной политике от Детской Дирекции. Именно этот опыт раскрыл во мне потенциал корреспондента и немного артиста».

Организаторы подчеркнули, что уже сейчас подано свыше 12 000 заявок. Наиболее востребованными направлениями стали «Культура и искусство» и «Патриотизм». Стать участником молодёжного форума ПФО «иВолга» можно, подав заявку до 30 мая на платформе Росмолодёжь.Форумы.

Подробную информацию о форуме можно узнать в социальных сетях «иВолги»: телеграм-канале и группе ВКонтакте. 
Организаторы форума – Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Росмолодёжи.  Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

 

 

Фото: Минмолодежи Самарской области

Теги: Самара

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