молодые самарцы в возрасте от 18 до 28 лет чаще других готовы жить вместе с родителями

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Компания Level Group провела исследование, чтобы выяснить, как жители Самары относятся к совместному проживанию с родителями и готовы ли жить с ними в одной квартире. Опрос показал, что 19,4% опрошенных готовы жить в одной квартире с родителями, если у каждого будет личное пространство, а 39,8% категорически против такого формата и считают, что лучше жить отдельно. 6% при этом хотели бы жить вместе, но отмечают, что родители на это не согласны. Интересно, что чаще всего о неготовности совместного проживания говорят респонденты в возрасте от 39 до 45 лет (58%) и от 29 до 38 лет (43%). А вот среди молодых самарцев в возрасте от 18 до 28 таких меньше всего: только 39% говорят о дискомфорте при совместной жизни с родителями. Примечательно также, что самарцы в возрасте от 18 до 28 лет чаще остальных говорят о том, что хотели бы жить вместе, но родители не согласны (9%).

Большинство респондентов (40%) отмечают, что их родители живут в том же городе, но не рядом. 46,6% живут в одном ЖК с родителями или по соседству, а 10,7% — в одной квартире. При этом 21% сообщили, что их родители проживают в том же регионе, а 4% — в другой стране. При этом, только 5,8% опрошенных хотели бы, чтобы родители переехали ближе, а 26,2% категорически против такого соседства. Каждый десятый (10%) допускает, что родители могли бы жить в том же городе, но только не в одном ЖК. 57,3% респондентов уже живут рядом или вместе с родителями.

Какая площадь нужна для жизни с родителями?

Исследование показало также, какая площадь квартиры по мнению самарцев достаточна для совместного проживания с родителями. Каждый второй (37,9%) уверен, что оптимальной будет квартира площадью 150–200 кв.м. Чуть меньше (34,5%) считают, что было бы достаточно и 100 кв.м. Еще 20,7% готовы выбрать квартиру площадью 80–100 кв.м. Лишь 6,9% готовы рассматривать только квартиры более 200 кв.м.

“Исследование показывает, что для самарцев, рассматривающих совместное проживание с родителями, важны не только метры, но и продуманная организация пространства. Ключевыми факторами при выборе жилья для таких семей становятся большие общие зоны и продуманная планировка. Среди наиболее важных критериев при выборе квартиры для совместного проживания самарцы называют наличие большой кухни-гостиной, чтобы собираться всей семьей (в 34,5% случаях), разнесенные комнаты без общих стен (27,6%), комфортную среду для прогулок (24,1%), собственный балкон или терраса в каждой комнате (6,9%), комфортную транспортную доступность (3,4%) и хорошую экологию (3,4%). При этом почти половина респондентов (47%) уверены, что даже просторная квартира не заменит отдельного жилья. Это говорит о том, что запрос на совместное проживания с родителями в Самаре пока только формируется — люди готовы жить вместе, но только при идеальных условиях”, — комментирует Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group.