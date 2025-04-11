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Молодежный совет самарского Росреестра возложил цветы к памятнику бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей в Парке Победы в Самаре, почтив память погибших, отдав дань уважения выжившим.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - дата, установленная в память об интернациональном восстании узников «Бухенвальда» 11 апреля 1945 года.

За годы Второй мировой войны через концентрационные лагеря прошло более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Из них – 5 миллионов – граждане Советского Союза. 12 миллионов человек не дожили до освобождения, среди них - 2 миллиона детей.

«Заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, принудительное использование их труда в интересах Германии является не только военным преступлением, но и преступлением против человечества, – отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева. - Узники Бухенвальда, поднявшие восстание против фашистов 11 апреля 1945 года, вышли на свободу. Биографии людей, прошедших сквозь ужасы нацистских застенков, – это урок мужества нам и всем будущим поколениям!»

Фото: Управление Росреестра по Самарской области