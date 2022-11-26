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Молодежный Форум «Наследие» подводит итоги четвертого регионального конкурса

26 ноября 2022 11:25
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Молодежный Форум «Наследие» подводит итоги четвертого регионального конкурса

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Молодежный Форум «Наследие» подводит итоги четвертого регионального конкурса

 

V юбилейный молодежный Форум «Наследие» подводит итоги регионального конкурса и публикует шорт-лист лучших студенческих проектов реставрации и приспособления архитектурных памятников. Теперь командам из Владимира, Воронежа и Самары предстоит участие в очной защите своих конкурсных работ в Москве. Помимо защиты конкурсных проектов, всех участников Форума ждет насыщенная деловая программа, которая пройдет уже 1 декабря. Любой желающий может зарегистрироваться на официальном сайте.  

 

V юбилейный молодежный Форум «Наследие» подвел итоги региональной программы и опубликовал шорт-лист студенческих междисциплинарных команд, чьи конкурсные проекты реставрации и приспособления архитектурных памятников своего региона стали лучшими по мнению авторитетной экспертной комиссии. Теперь командам из Владимира, Воронежа и Самары предстоит участие в очной защите своих конкурсных работ в Москве. В ходе конкурса студенты из более чем десятка регионов России должны были самостоятельно выбрать объект усадебной архитектуры своего города и разработать концепцию его развития в качестве новой точки притяжения для местного сообщества и гостей.

 

«Мы рады подвести итоги нашей региональной конкурсной программы. В шорт-лист конкурса вошли действительно способные студенческие команды, которые сумели предложить новаторские идеи, но с трепетом отнеслись к богатому историческому прошлому памятников. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить каждого, кто принимал участие в региональном конкурсе, за вклад в нашу общую цель – сохранение исторической памяти. Надеюсь, что в скором времени мы услышим имена конкурсантов среди специалистов, активно вовлеченных в развитие местных реставрационных школ. С нетерпением ждем студентов в следующем году, а также приглашаем всех интересующихся присоединиться к деловой и фестивальной программам Форума, которые пройдут с 1 по 3 декабря», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В шорт-лист вошли проекты по восстановлению и реинтеграции наиболее знаковых объектов усадебной архитектуры регионов, которые имеют потенциал для реализации и могут стать примером компромисса между охраной и развитием объектов культурного наследия. Студенты из Владимира представили проект реставрации усадьбы Уваровых, предложив создать на базе архитектурного ансамбля туристический кластер, включающий в себя как музейное пространство, так и общественные зоны. Специалисты также разработали рекомендации по интеграции восстановленного объекта в маршруты для гостей региона. Важность исторических усадеб в формировании туристического облика российских городов отметили и студенты из Воронежа. На конкурсе они презентовали проект воссоздания Дома Тулиновых в качестве современного ресторана с открытым городским пространством, включенным в туристический маршрут по старейшей улице города. Концепция специалистов из Самары была разработана по запросу реального владельца объекта – они предложили вернуть зданию гостиницы «Центральная», расположенному в самом сердце города, его первоначальную историческую функцию и разработали комплекс рекомендаций по восстановлению отдельных элементов фасадов.

Также в рамках четвертой региональной программы Форума «Наследие» на базе кампусов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми впервые прошла специальная образовательная программа в формате оффлайн. Для участников Форума и представителей городского сообщества были подготовлены лекции, мастер-классы, книжный салон и экскурсии на недоступные в обычное время объекты культурного наследия.

Ключевые мероприятия Форума «Наследие» пройдут с 1 по 3 декабря в Москве. Помимо защиты региональных и столичных студенческих проектов, участников ждет серия круглых столов с ведущими экспертами отрасли, а также представителями власти и СМИ. В завершающий день Форум откроет свои двери для всех желающих – будет подготовлена яркая фестивальная программа, включающая в себя лекции, мастер-классы, квизы, ярмарку вакансий и другие активности.

Ознакомиться с актуальной информацией об этапах Форума «Наследие» можно на сайте проекта.

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