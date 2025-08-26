Я нашел ошибку
Главные новости:
Единовременной денежной выплаты в размере 25 000 рублей.
Региональные власти планируют поощрить выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов
Профильные службы кронируют деревья, обрезают сухие ветви и поросль. Также продолжается удаление дикорастущих сорняков на клумбах. 
В Самаре усилены работы по сезонному уходу за зелеными насаждениями
27 августа в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем местами гроза.
Завтра в Самаре местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Учения позволят отработать взаимодействие оперативных служб, повысить уровень профессионального мастерства в ликвидации последствий ДТП, обеспечить высокую готовность к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.
На автодороге Обход Тольятти пройдут учения по ликвидации последствий ЧП в результате ДТП
Здесь будут доступны официальная информация, главные новости о жизни региона, актуальные события, афиши культурных и спортивных событий.
Официальный канал Правительства Самарской области – в национальном мессенджере MAX
Работы проводят в ночь, до раннего утра, когда на дорогах нет активного трафика.
На 80% готова дорожная разметка возле образовательных учреждений в Самаре
Оба водителя травмированы и госпитализированы.
Поздно вечером в Красноярском районе произошло лобовое столкновение Lada granta и Renault Logan
Закуплено более 2000 новых книг, мебель и техника.
Модельная библиотека национальных культур в Тольятти готова к открытию
Модельная библиотека национальных культур в Тольятти готова к открытию

26 августа 2025 14:30
128
Закуплено более 2000 новых книг, мебель и техника.

Национальный проект «Семья» дарит тольяттинцам еще одну модельную библиотеку – в начале осени после модернизации откроется библиотека №2 «Истоки».

В 2024 году учреждение вошло в число победителей проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», что позволило получить средства на модернизацию из федерального бюджета.

Библиотека «Истоки» является одной из старейших библиотек города. Именно здесь почти 20 лет функционирует центр для полиэтнического населения города, в котором можно познакомиться с историей, этнографией, культурой и искусством всех коренных народов Поволжья.

В результате модернизации библиотека превратится в новое культурное пространство ─ модельную библиотеку национальных культур: современную, креативную и очень яркую!

Уже завершены все работы по капитальному и текущему ремонту помещения. Функционал всех помещений полностью обновлен в соответствии с концепцией «библиотека национальных культур». Организованы креативные пространства: зал «Русский мир», зал народов Тольятти, зал чтения, зал электронных ресурсов.

Закуплено более 2000 новых книг, мебель и техника. Коллектив библиотеки уверен, что все обновления будут способствовать приобщению читателей к истокам народной культуры и их погружению в атмосферу мирного сосуществования различных культурных этносов.

Торжественное открытие станет главным событием года для всего городского читающего сообщества. Обновленная библиотека, несомненно, привлечет новых читателей, ведь в ближайшее время значительно увеличится как книжный фонд, так и количество культурно-просветительских мероприятий.

Напомним, что в текущем году кроме библиотеки национальных культур к открытию готовятся еще 4 библиотеки: «Территория диалога» в селе Никитинка Елховского района, «Яблоко познания» в Жигулевске, библиотека «Хрящёвка-тур» и Центр чтения и творчества «Платформа 10» в Сызрани. Здесь завершаются ремонтные работы, полным ходом идут поставка и настройка оборудования, пополнение книжных фондов. Специалисты библиотек повышают свою квалификацию, чтобы встретить читателей интересными проектами и яркими событиями.

 

Фото:  минкульт СО

Тольятти

