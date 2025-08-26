Модельная библиотека национальных культур в Тольятти готова к открытию

128

Национальный проект «Семья» дарит тольяттинцам еще одну модельную библиотеку – в начале осени после модернизации откроется библиотека №2 «Истоки».

В 2024 году учреждение вошло в число победителей проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», что позволило получить средства на модернизацию из федерального бюджета.

Библиотека «Истоки» является одной из старейших библиотек города. Именно здесь почти 20 лет функционирует центр для полиэтнического населения города, в котором можно познакомиться с историей, этнографией, культурой и искусством всех коренных народов Поволжья.

В результате модернизации библиотека превратится в новое культурное пространство ─ модельную библиотеку национальных культур: современную, креативную и очень яркую!

Уже завершены все работы по капитальному и текущему ремонту помещения. Функционал всех помещений полностью обновлен в соответствии с концепцией «библиотека национальных культур». Организованы креативные пространства: зал «Русский мир», зал народов Тольятти, зал чтения, зал электронных ресурсов.

Закуплено более 2000 новых книг, мебель и техника. Коллектив библиотеки уверен, что все обновления будут способствовать приобщению читателей к истокам народной культуры и их погружению в атмосферу мирного сосуществования различных культурных этносов.

Торжественное открытие станет главным событием года для всего городского читающего сообщества. Обновленная библиотека, несомненно, привлечет новых читателей, ведь в ближайшее время значительно увеличится как книжный фонд, так и количество культурно-просветительских мероприятий.

Напомним, что в текущем году кроме библиотеки национальных культур к открытию готовятся еще 4 библиотеки: «Территория диалога» в селе Никитинка Елховского района, «Яблоко познания» в Жигулевске, библиотека «Хрящёвка-тур» и Центр чтения и творчества «Платформа 10» в Сызрани. Здесь завершаются ремонтные работы, полным ходом идут поставка и настройка оборудования, пополнение книжных фондов. Специалисты библиотек повышают свою квалификацию, чтобы встретить читателей интересными проектами и яркими событиями.

Фото: минкульт СО