Мобилизованные военнослужащие продолжают боевое слаживание на полигоне в Самарской области   

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На полигоне Самарской области мобилизованные военнослужащие проводят боевое слаживание и совершенствуют подготовку в составе отделений.

Подготовке личного состава не мешают даже сложные погодные условия, такие как снег с дождем и сильный ветер. Военнослужащие осуществляют боевое развертывание отделения на удаленных огневых рубежах.

В ходе занятий они ведут огонь по различным типам учебных мишеней, которые имитируют живую силу и бронетехнику противника из гранатометов РПГ-7, пулеметов и автоматов Калашникова.

Все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных спланированы и проходят с учетом опыта специальной военной операции.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео