Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время мужчина заключен под стражу.
Приревновал: тольяттинец зарезал бывшую жену
Мужчина дважды подавал в налоговую службу Красноглинского района документы для госрегистрации двух ООО, не собираясь осуществлять предпринимательскую деятельность.
Самарский лжепредприниматель предстанет перед судом
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: с 7 до 14 лет и с 15 до 18 лет.
ГУ МЧС СО приглашает к участию в конкурсе детского рисунка «Спасатель - работа отважных»
Они шьют и вяжут необходимые вещи (шлемы, белье, носки, спальники) защитникам.
Тольяттинка Ирина Сергеева с командой организовала социальный проект «Шьем для наших»
Все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных спланированы и проходят с учетом опыта специальной военной операции.
Мобилизованные военнослужащие продолжают боевое слаживание на полигоне в Самарской области   
Жители Снежного ДНР поблагодарили Губернатора Дмитрия Азарова и всех самарцев за помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта школ в братском городе ДНР Снежное
Акция «Сохраним лес» пройдет 24 ноября в 11:00 в Красноярском районе, в Новом Буяне (ул. Яблоневая, 78).
Минлесхоз СО приглашает желающих собирать сосновые шишки 
Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.74
0.37
EUR 62.12
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» пройдут бизнес-выходные для самозанятых
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мобилизованные военнослужащие продолжают боевое слаживание на полигоне в Самарской области   

22 ноября 2022 19:59
139
Все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных спланированы и проходят с учетом опыта специальной военной операции.

На полигоне Самарской области мобилизованные военнослужащие проводят боевое слаживание и совершенствуют подготовку в составе отделений.  

Подготовке личного состава не мешают даже сложные погодные условия, такие как снег с дождем и сильный ветер. Военнослужащие осуществляют боевое развертывание отделения на удаленных огневых рубежах.  

В ходе занятий они ведут огонь по различным типам учебных мишеней, которые имитируют живую силу и бронетехнику противника из гранатометов РПГ-7, пулеметов и автоматов Калашникова.  

Все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных спланированы и проходят с учетом опыта специальной военной операции.

Видео здесь.

 

Фото:   скриншот видео

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители Снежного ДНР поблагодарили Губернатора Дмитрия Азарова и всех самарцев за помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.
22 ноября 2022  19:47
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта школ в братском городе ДНР Снежное
144
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.
22 ноября 2022  16:17
Исполнение бюджетных обязательств и помощь семьям военнослужащих обсудили на совещании в Правительстве региона
420
Глава региона отметил, что отношения Самарской области и Узбекистана развиваются динамично. Рост внешнеторгового оборота растет ежегодно.
22 ноября 2022  15:54
Главные итоги визита делегации Наманганской области Республики Узбекистан в Самарскую область
203
Самарская область и Наманганская область Республики Узбекистан: точки развития сотрудничества определены
22 ноября 2022  13:51
Самарская область и Наманганская область Республики Узбекистан: точки развития сотрудничества определены
284
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
22 ноября 2022  11:59
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
216
Весь список