Мишустин подписал указ о льготных кредитах малому и среднему бизнесу

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы льготного кредитования для малых и средних предприятий, передает РИА Новости.

"Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно", — сообщила пресс-служба кабмина.

Так, эти средства можно будет направить на приобретение оборудования, ремонт помещений или запуск производств.

"В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса", — добавили в пресс-службе.

Срок действия льготной программы составит три года, при этом кредит можно будет взять и на десять лет.

Ожидается, что к началу 2023 года объем выданных кредитов достигнет около 50 миллиардов рублей.

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев