Минздрав СО: зимние купания могут быть опасны для здоровья

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Купание в ледяной воде – экстремальная нагрузка для организма.



Для определённых категорий населения – беременных женщин, детей, пациентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, другие хронические болезни, а также лиц с признаками ОРВИ, - такое купание абсолютно противопоказано и является серьезным риском.



Всем, кто практикует закаливания в зимний период и погружения в ледяную воду, у кого нет противопоказаний, специалисты центра общественного здоровья также рекомендуют соблюдать элементарные правила:



- окунаться в прорубь необходимо только в специально подготовленных местах

- надо подготовить одежду, которую можно быстро надеть и снять, должно быть несколько слоев

- за час-полтора надо плотно поесть, обязательно взять с собой термос с горячим чаем

- категорически нельзя погружаться с головой

- ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.

Фото: минздрав СО