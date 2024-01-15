Минздрав СО: зимние купания могут быть опасны для здоровья

Купание в ледяной воде – экстремальная нагрузка для организма.
Для определённых категорий населения – беременных женщин, детей, пациентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, другие хронические болезни, а также лиц с признаками ОРВИ, - такое купание абсолютно противопоказано и является серьезным риском.
Всем, кто практикует закаливания в зимний период и погружения в ледяную воду, у кого нет противопоказаний, специалисты центра общественного здоровья также рекомендуют соблюдать элементарные правила:
- окунаться в прорубь необходимо только в специально подготовленных местах
- надо подготовить одежду, которую можно быстро надеть и снять, должно быть несколько слоев
- за час-полтора надо плотно поесть, обязательно взять с собой термос с горячим чаем
- категорически нельзя погружаться с головой
- ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.
Фото: минздрав СО