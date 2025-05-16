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Минздрав СО: на 88-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Геннадий Николаевич Носачев

16 мая 2025 15:20
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Геннадий Николаевич - автор более 400 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 88-м году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Геннадий Николаевич Носачев.

После окончания Куйбышевского медицинского института Геннадий Николаевич в течение многих лет работал в Самарской областной клинической психиатрической больнице и на кафедре психиатрии СамГМУ, пройдя путь от ординатора до профессора и заведующего кафедрой.

С 1995 по 2008 год он возглавлял кафедру психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии. Геннадий Николаевич - автор более 400 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий.

Геннадий Николаевич обладал качествами, характеризующими настоящего ученого – четкой организацией мышления, широтой интересов, интересом к новым областям исследований, способностью достигать поставленные цели. Его ученики приобрели ценный опыт методологического подхода в решении профессиональных задач. Под его руководством на кафедре, помимо обучения студентов, было начато преподавание врачам и психологам в рамках циклов последипломной подготовки.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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