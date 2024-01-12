Минюст России признал писателя Бориса Акунина* иноагентом

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Писатель Георгий Чхартишвили* (творческий псевдоним – Борис Акунин*) включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Также против писателя возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.

Физические и юридические лица, попавшие в эту базу Росфинмониторинга, обязаны соблюдать некоторые ограничения в своей деятельности. Так, им не разрешается обращаться в СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Борис Акунин* на данный момент живет за границей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.