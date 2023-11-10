Минцифры запускает второй этап багбаунти

113

Принять участие в поиске уязвимостей инфраструктуры электронного правительства может каждый. За успешную работу багхантеры получат до 1 млн рублей.

Первый этап багбаунти проходил с февраля по май этого года. Тогда более 8 тыс. человек проверяли на прочность Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации. Было выявлено и устранено 37 уязвимостей, а общая сумма вознаграждений составила 1,95 млн рублей.

Теперь Минцифры расширяет программу на все ресурсы и системы электронного правительства. Второй этап багбаунти продлится 12 месяцев.

Где будут искать уязвимости

Госуслуги

Единая система идентификации и аутентификации

Единая биометрическая система

Платформа обратной связи

Система межведомственного электронного взаимодействия

Национальная система управления данными

Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы

Головной удостоверяющий центр

Единая система нормативной справочной информации

Вознаграждение зависит от степени опасности найденной уязвимости

Низкая — до 30 тыс. рублей

Средняя — до 100 тыс. рублей

Высокая — до 300 тыс. рублей

Критическая — до 1 млн рублей

Как принять участие