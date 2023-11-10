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Минцифры запускает второй этап багбаунти

10 ноября 2023 11:32
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Минцифры запускает второй этап багбаунти

Принять участие в поиске уязвимостей инфраструктуры электронного правительства может каждый. За успешную работу багхантеры получат до 1 млн рублей.

Первый этап багбаунти проходил с февраля по май этого года. Тогда более 8 тыс. человек проверяли на прочность Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации. Было выявлено и устранено 37 уязвимостей, а общая сумма вознаграждений составила 1,95 млн рублей. 

Теперь Минцифры расширяет программу на все ресурсы и системы электронного правительства. Второй этап багбаунти продлится 12 месяцев. 

 

Где будут искать уязвимости 

  • Госуслуги
  • Единая система идентификации и аутентификации
  • Единая биометрическая система
  • Платформа обратной связи
  • Система межведомственного электронного взаимодействия
  • Национальная система управления данными
  • Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
  • Головной удостоверяющий центр
  • Единая система нормативной справочной информации

Вознаграждение зависит от степени опасности найденной уязвимости

  • Низкая — до 30 тыс. рублей
  • Средняя — до 100 тыс. рублей
  • Высокая — до 300 тыс. рублей 
  • Критическая — до 1 млн рублей 

Как принять участие

  1. Зарегистрироваться на платформе BI.ZОNE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty 
  2. Ознакомиться и согласиться с условиями программы
  3. Найти уязвимость
  4. Отправить информацию об уязвимости через платформу
  5. Дождаться подтверждения уязвимости от Минцифры

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