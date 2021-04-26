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Минтруд СО: разъяснение информации об установлении нерабочих дней в мае 2021 года
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Минтруд СО: разъяснение информации об установлении нерабочих дней в мае 2021 года

26 апреля 2021 19:12
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Оплата труда работникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 № 242 с 4 по 7 мая 2021 года включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Также Указом установлено, что органы публичной власти, иные органы и организации должны определить количество служащих и работников, которые с 1 по 10 мая 2021 года будут обеспечивать функционирование этих органов и организаций. 

В 2020 году Президентом РФ уже объявлялись нерабочие дни с сохранением заработной платы. Тогда был установлен перечень организаций, на которые нерабочие дни не распространялись (например, организации, выпускающие предметы первой необходимости), в 2021 году такой перечень отсутствует и пункт 2 Указа предусматривает возможность продолжения работы в любой организации для работников, обеспечивающих ее функционирование, включая возможность работы дистанционно. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации (работодателя). Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 г. функционирование органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.

Оплата труда работникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Наличие в календарном месяце (май 2021 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере. Работникам, на которых распространяется Указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате. Она, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, если они установлены в организации. При этом порядок и условия осуществления стимулирующих выплат у конкретного работодателя определяются коллективным договором (при наличии), локальными нормативными актами, трудовыми договорами.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Предоставить отпуск на период нерабочих дней по желанию работника возможно.

Руководители организаций в период нерабочих дней обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

С Рекомендациями работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года можно ознакомиться на сайте Минтруда России.

 

Теги: май Минтруд оплата труда

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