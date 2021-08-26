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Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

26 августа 2021 09:40
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Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

Министерство труда планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Об этом «Известиям» сообщила замглавы ведомства Ольга Баталина.

«Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты <...> которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — заявила Баталина, добавив, что их внесут до конца года.

Правительство утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет в конце марта. Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума, при этом учитываются доходы и имущество заявителей. Согласно требованиям, претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля (за исключением случаев, если речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки), пишет РБК.

 

Теги: дети Минтруд соцвыплаты

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