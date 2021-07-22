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Минтруд России предлагает начислять выплаты россиянам, которые переедут в другой регион для трудоустройства

22 июля 2021 21:34
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Если новую норму утвердят, то российские субъекты выделят дополнительные средства на оплату суточных и единовременного пособия гражданам, не сумевшим трудоустроиться в своём регионе.

Минтруд России предлагает начислять выплаты россиянам, которые переедут в другой регион, чтобы устроиться на работу. Соответствующие изменения в законе "О занятости населения в РФ" разработаны и опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет Лайф.

"Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищет работу и готов переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности", — объяснили в Минтруде.

Если новую норму утвердят, то российские субъекты выделят дополнительные средства на оплату суточных и единовременного пособия гражданам, не сумевшим трудоустроиться в своём регионе.

 

 

Фото из открытых источников

Теги: выплаты россиянам Минтруд

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