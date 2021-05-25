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Минтруд разработал правила назначения пособий беременным и родителям-одиночкам

25 мая 2021 12:53
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Минтруд разработал правила назначения пособий беременным и родителям-одиночкам

Минтруд разработал проект назначения пособий беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, принципы получений материальной помощи для них практически такие же, как и у выплат на детей от трех до семи лет, но с некоторыми отличиями.

Так, например, назначать выплаты и пособия, которые должны начать выплачивать с 1 июля текущего года, будут не органы соцзащиты, а Пенсионный фонд России. Пособия положены тем семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе проживания.

Согласно проекту, беременным женщинам, чтобы иметь право претендовать на пособие, необходимо встать на учет по беременности до 12-й недели. Получать выплаты они начнут уже после 12-й недели беременности до момента родов или прекращения беременности. При этом выплата пособий назначается с момента обращения, однако не ранее чем с шестой недели срока беременности.

Одиноким в соответствии с документом считается родитель в случае, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении ребенка или вписан матерью. Также одиноким считается родитель, если второй родитель умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду.

Претендующая на получение пособий семья по проекту Минтруда может обладать достаточно большим объемом собственности, в том числе квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой.

При этом при принятии решения о назначении выплат не учитывается жилье, которое было признано непригодным для проживания, или квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. В расчет не берут и дальневосточные гектары.

Долевая собственность в квартирах и участках также не будет учитываться. Речь идет о частях, которые составляют одну треть и менее.

В то же время пособия могут быть не назначены в случае, если обратившийся за ними не имеет дохода, то есть введен принцип «нулевого дохода». Для получения пособия у взрослого члена семьи на протяжении года должно обязательно быть поступление средств, например в виде доходов от трудовой или творческой деятельности, стипендии или пенсии.

Фото: Pixabay.com

Теги: Акценты Минтруд пособие

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