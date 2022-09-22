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Предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.
Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год
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Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год

22 сентября 2022 21:18
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Предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.

Министерство труда и социальной защиты России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей. Об этом в четверг, 22 сентября, пишут "Известия".

«Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан.

«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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