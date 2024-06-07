Минтруд обсудит инициативу сделать 31 декабря выходным днем

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Минтруд намерен обсудить инициативу об объявлении 31 декабря официальным выходным днем. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Антон Котяков.

По словам министра, ведомство может вернуться к этому вопросу, когда "начнет формировать план на 2025 год".

"Запрос от общества на это большой", - заявил Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В конце января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью "РГ" заявил, что Госдума работает над вопросом о закреплении 31 декабря в качестве выходного. Одно из предложений - перенос выходного с 8 января.

"При таком раскладе никакой дополнительной нагрузки на экономику в целом не будет. При этом мы же все равно получим полноценные новогодние каникулы", - отмечал депутат.