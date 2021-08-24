Минстрой Самарской области возглавил Николай Плаксин

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Во вторник, 24 августа, стало известно о подписанном постановлении о назначении временно исполняющего обязанности министра строительства региона.

Документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

В документе указано, что Николай Плаксин будет занимать до момента назначения министра.

Напомним, место главы министерства было вакантным с момента ухода с поста Евгения Чудаева в апреле 2021 года. После чего врио начальника минстроя стал Сергей Пичушкин, который оставил должность в июне этого года, пишет ГТРК Самара.

Фото: Вконтакте