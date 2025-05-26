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Минпромторг региона пресекает незаконный оборот алкогольной продукции в Самаре

26 мая 2025 20:36
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В ходе контрольной закупки в одном из магазинов Самары на улице Владимирской выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.

В четверг, 22 мая 2025 года, сотрудниками министерства промышленности и торговли Самарской области проведена контрольная закупка в рамках исполнения полномочий по контрольной деятельности.

В ходе контрольной закупки в одном из магазинов Самары на улице Владимирской выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.

Из незаконного оборота изъято 150 единиц алкогольной продукции общим объемом 80 литров. По данному факту возбуждены дела в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Минпромторг Самарской области ведет постоянную работу по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории региона, – прокомментировал Валерий Тихонов, руководитель департамента лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области. – Подобные проверки в первую очередь направлены на защиту интересов потребителей, обеспечение безопасности и соблюдение действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Так, в 2024 году сотрудниками регионального Минпромторга проведено 13 подобных мероприятий, в ходе которых из незаконного оборота было изъято почти 904 литра алкогольной продукции. В этом году проведено уже 10 контрольных закупок и изъято 656 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

 

Фото представлено министерством промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

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