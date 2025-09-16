Я нашел ошибку
Главные новости:
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
Увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.
Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России - 3:1
По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой.
Минприроды СО: о ситуации со сбросом отходов возле поселка Спутник в Волжском районе
Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
В регионе открылся прием заявок на участие в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
Они представляют свою продукцию в направлениях «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Замороженные продукты, полуфабрикаты и готовая кулинария», «Мясо, птица и яйца», «Масложировая продукция и соусы», «Бакалея» и др. 
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
С просьбой о его установке к главе города Самара Ивану Носкову обратилась инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 во время его последнего рабочего выезда в Советский район.
В Самаре в районе дома № 127 по улице Аэродромной установили павильон остановки общественного транспорта
Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. 
Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минприроды СО: о ситуации со сбросом отходов возле поселка Спутник в Волжском районе

16 сентября 2025 21:57
149
По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой.

По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой. Лабораторией федерального госучреждения «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы отходов для проведения биотестирования и определения класса опасности. В местах загрязнения отобраны пробы почвы для определения степени загрязненности почвы для расчета ущерба компоненту окружающей среды. Расчет размера вреда будет проводиться Росприроднадзором после получения результатов проб, возмещение которого будет возложено на виновное лицо.

Полиция возбудила административное дело по факту сброса отходов с грузового автомобиля. В настоящее время находится на рассмотрении в минприроды СО, по результатам чего будет вынесено постановление.

Администрация Волжского района также обратилась в правоохранительные органы для принятия необходимых мер.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
09 сентября 2025, 14:48
С 10 по 16 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Экология
567
Устройство и обновление минерализованных полос – важная составляющая противопожарного обустройства лесов.
03 сентября 2025, 14:58
Самарские лесоводы обновят более 26 тысяч км минерализованных полос
Устройство и обновление минерализованных полос – важная составляющая противопожарного обустройства лесов. Общество
492
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025, 16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар. Экология
826
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
222
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
239
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
560
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
415
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
715
Весь список