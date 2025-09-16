Минприроды СО: о ситуации со сбросом отходов возле поселка Спутник в Волжском районе

149

По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой. Лабораторией федерального госучреждения «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы отходов для проведения биотестирования и определения класса опасности. В местах загрязнения отобраны пробы почвы для определения степени загрязненности почвы для расчета ущерба компоненту окружающей среды. Расчет размера вреда будет проводиться Росприроднадзором после получения результатов проб, возмещение которого будет возложено на виновное лицо.



Полиция возбудила административное дело по факту сброса отходов с грузового автомобиля. В настоящее время находится на рассмотрении в минприроды СО, по результатам чего будет вынесено постановление.



Администрация Волжского района также обратилась в правоохранительные органы для принятия необходимых мер.

Фото: pxhere.com