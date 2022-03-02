Минобороны: транспортные проблемы граждан в связи с ограничениями на юге РФ в настоящее время решены

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Транспортно-логистические проблемы у граждан в связи с введенными ограничениями по использованию аэродромов гражданской авиацией на юге РФ в настоящее время решены, передает ТАСС.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Совместно с Минтрансом России, Росавиацией, авиационными кампаниями, Росморречфлотом, Росжелдором, ОАО "РЖД" и Ростуризмом на данный момент решены все транспортно-логистические проблемы по перемещению граждан авиационным, железнодорожным, морским и автомобильным транспортом в связи с введенными ограничениями по использованию аэродромов гражданской авиацией в южном регионе страны", - сказал он.

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