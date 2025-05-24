Министр культуры Ирина Калягина приняла участие в последнем звонке для выпускников самарской школы №154 города

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Сегодня Ирина Калягина приняла участие в последнем звонке для выпускников школы №154 города Самара.

В школе обучаются очень творческие ребята. Два образцовых коллектива – хореографический ансамбль «Фантазия» и вокальная эстрадная студия «Коломбина» - неоднократные победители Гран-При и лауреаты первой степени международных и Всероссийских конкурсов. В школе создана театральная студия «Ступени», хор «Солнышко», коллектив современного танца.

«Желаю вам не только успешно сдать экзамены, но и вдохновения для новых свершений. Будьте смелыми в своих амбициях, и пусть ваши достижения станут поводом для гордости для ваших родителей и учителей!» - пожелала ребятам Ирина Евгеньевна.

Фото: минкульт СО