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Министерство промышленности и торговли региона получило официальное свидетельство на бренд «Территория Моды»

30 мая 2025 14:46
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Это подтверждает исключительные права на использование торговой марки в модной индустрии.

15 мая 2025 года Министерство промышленности и торговли Самарской области получило официальное свидетельство на бренд «Территория Моды». Это подтверждает исключительные права на использование торговой марки в модной индустрии.

С 2022 года бренд ассоциируется с крупными маркет-фестивалями в Самаре, поддерживающими легкую промышленность региона. Теперь у министерства есть больше возможностей защищать интеллектуальную собственность и продвигать самарских дизайнеров и производителей на российском и международном рынках.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков считает, что регистрация бренда поможет сохранить уникальность проекта и расширить его, привлекая новых участников и партнеров.
Это открывает перспективы для расширения фестиваля, включая выход на всероссийский уровень и развитие новых направлений моды и креативных индустрий в регионе.

Дизайнеры из Самарской области, объединенные уже запатентованным региональным брендом Минпромторга «Территория моды», приняли участие в модных мероприятиях в Ульяновске. Бренды KOSMONAVT1984, YANIK ART, Артель ВОСКРЕСЕНИЕ и NK DESIGN показали свои коллекции и тренды нового сезона. Координатор проекта, генеральный продюсер Маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области», член Союза дизайнеров России Мария Казак отметила, что участие создало новые связи между российскими дизайнерами и укрепило модное сообщество страны.

 

Фото предоставлено министерством промышленности  и торговли Самарской области

Теги: Самара

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