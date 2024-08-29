 Межрегиональный фестиваль народной музыки «Встреча Волги и Дона» продолжается в Самарской  области

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Совместный проект Тольяттинской и Донецкой филармоний открылся в Тольятти 28 августа первым гостевым концертам Молодежного оркестра из Донецка. Большое музыкальное событие продвигает искусство игры на русских народных музыкальных инструментах при поддержке Министерства культуры РФ и выходит за рамки основной филармонической площадки фестиваля.

Первый выездной концерт объединенных оркестров-участников фестиваля состоится на Центральной площади города Похвистнево. Самая большая сельская сцена Дворца культуры в Хрящевке примет фестивальный концерт 2 сентября. Музыканты выступят в Жигулевске (3 сентября, в ДК «Жигулевский»), в Сызрани (4 сентября в Драмтеатре имени А. Толстого), Кинеле (5 сентября в городском Доме культуры), Самаре (9 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона) и в Отрадном (10 сентября во Дворце культуры «Россия»). А 11 сентября фестиваль завершит свою программу гала-концертом Русского оркестра Тольяттинской филармонии и Молодёжного оркестра народных инструментов Донецкой филармонии. Дирижеры – заслуженный артист Самарской области Василий Кормишин и Александр Малиновский.

В концертных программах звучат сочинения для народного оркестра, вокально-инструментальная музыка, обработки народных песен и классических произведений. И, в том числе, сочинения современных, и в частности тольяттинских, композиторов. В программу выездных концертов включен фрагмент Симфонии Жигулей (ч. 5 «Жигулевская вольница») композитора из Тольятти Владимира Четвертакова.

Сводный оркестр исполнит в эти дни произведения Сергея Прокофьева: фрагмент праздничной поэмы «Встреча Волги с Доном», давшей название фестивалю, Скерцо и Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева (в инструментовке А. Филина). «Сказ о тихом Доне» В. Семенова услышим в исполнении трио аккордеонистов. Милана Матвеева исполнит соло на домре в финале Славянского концерта В. Цыганкова.

Солисты Анна Кишман (Донецк) и Александра Одинцова (Тольятти) споют в концертах «Грибы» В. Темнова и «Травы луговые» Е. Птичкина, «Катерину» из цикла «12 народных песен» С. Прокофьева. А некоторые песни вокалистки исполнят дуэтом. В исполнении Романа Аббасова (Тольятти) прозвучат Песня о Волге В. Четвертакова и «Небо славян» из репертуара рок-группы «Алиса» и другие произведения, об исполнении которых двумя оркестрами уместно сказать слово «синергия».

Фото: Евгения Елисеева, Тольяттинская филармония/tlt.ru