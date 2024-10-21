Межнациональное согласие – основа нравственных ценностей: итоги круглого стола, который прошел в СЮИ

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На базе Самарского юридического института ФСИН России прошел круглый стол на тему "Межнациональные и межконфессиональное согласие как основа укрепления традиционных нравственных ценностей". Среди участников были начальник Управления ФСИН России по Самарской области Алексей Климов, начальник института Дмитрий Панарин, а также представители духовенства, профессорско-преподавательский состав и курсанты.

Главными темами обсуждения стали духовные основы современного общества, воспитание молодежи, профилактика экстремизма и защита традиционных ценностей. Алексей Климов подчеркнул важность формирования правильных нравственных ориентиров среди молодежи и активного участия духовенства в работе с разными этническими группами.

Участники обсудили, как противодействовать искажению российской истории и сохранению культурного наследия. Особое внимание было уделено роли образования в формировании патриотизма и уважения к межнациональному миру.

Результаты круглого стола подчеркнули ключевую роль духовных ценностей в обеспечении стабильного и мирного развития российского общества, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области