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«Международный день Земли» отметят сегодня в Самарском зоопарке

22 апреля 2021 09:10
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Международный день Земли отметят сегодня в Самарском зоопарке

«Международный день Земли» отметят в Самарском зоопарке 22 апреля с 14:00 до 15:00

Для ребят проведут экологический квест по территории зоопарка. выполняя задания, дети познакомятся с интересными и нужными профессиями этолога и эколога. Задания квеста будет включать в себя различные задания на знание животного и растительного мира – ребусы, загадки, анаграммы, вопросы на сообразительность.

Победители квеста получат памятные сувениры от зоопарка.

Места проведения:
Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146

Цена: 150 - 300 руб ( по входному билету в зоопарк)

6+

Теги: День земли Экология

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