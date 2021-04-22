«Международный день Земли» отметят сегодня в Самарском зоопарке

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«Международный день Земли» отметят в Самарском зоопарке 22 апреля с 14:00 до 15:00



Для ребят проведут экологический квест по территории зоопарка. выполняя задания, дети познакомятся с интересными и нужными профессиями этолога и эколога. Задания квеста будет включать в себя различные задания на знание животного и растительного мира – ребусы, загадки, анаграммы, вопросы на сообразительность.



Победители квеста получат памятные сувениры от зоопарка.



Места проведения:

Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146



Цена: 150 - 300 руб ( по входному билету в зоопарк)

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