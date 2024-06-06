Самара – дипломант регионального конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Город»

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В региональной столице состоялась торжественная церемония, приуроченная к профессиональному празднику всех, кто занимается охраной окружающей среды, – Дню эколога. Ежегодно его отмечают 5 июня.

Сегодня в конференц-зале СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» оргкомитет Самарского регионального конкурса «ЭкоЛидер» собрал отличившихся представителей профильных служб из разных городов и муниципальных районов области. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников вручил Почетные грамоты, Благодарственные письма и Дипломы.

Так, по итогам 2023 года г. о. Самара получил Диплом II степени в номинации «Город».

В Самаре одним из наиболее значительных достижений является самая масштабная в истории отрасли модернизация городских очистных канализационных сооружений (ГОКС), завершенная в конце 2023 года. На ГОКС поступают все стоки города, здесь проводятся их механическая, биологическая очистка и обеззараживание.

Реконструкция ГОКС стартовала в 2014 году, впервые с момента постройки очистных сооружений (с 1974 года). В рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» сначала были заменены воздуходувки, начались работы на аэротенках и др. А финансирование по федеральной программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» позволило сделать модернизацию куда масштабнее и, соответственно, получить в конечном итоге более весомый результат. По мнению специалистов, реконструкция является и технологическим, и экологическим прорывом для минимизации воздействия города-миллионника на главную водную артерию России, крупнейшую реку Европы и одну из самых больших рек мира – Волгу.

Мероприятия всероссийского, регионального и городского масштабов (в т. ч. «Вода России», «Марафон рек», «Чистая вода», «Чистые берега» и др.), направленные на реализацию стратегических инициатив государства и обеспечение экологического благополучия населения, всегда поддерживает и Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара. В частности, профильный департамент помогает волонтерским движениям, организациям, учреждениям и предприятиям, которые выступают с инициативой проведения уборки мусора в рекреационных зонах и на других территориях: им оказывается содействие в выборе площадок для очистки, предоставляются инвентарь, расходные материалы, техника, а также городской департамент берет на себя вывоз мусора на полигоны для последующей утилизации. Помимо этого, с участием специалистов департамента проводится высадка деревьев для восстановления лесного фонда в рамках акций «Лес Победы», «Сад Памяти» и другие мероприятия для вовлечения населения в экологическую повестку.

За большой вклад в охрану окружающей среды из числа сотрудников Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Почетной грамотой отмечена начальник отдела профилактики и планирования экологического надзора Ольга Горюнова, Благодарностью Губернатора Самарской области – заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды Татьяна Ибрагимова.

В текущем сезоне в Самаре уже был проведен ряд экологических мероприятий. Они продолжатся в зонах озеленения, на прибрежных территориях рек и озер, на островах, находящихся в границах города. В департаменте принимают обращения и заявки от общественников, которые в дальнейшем выразят желание участвовать в добровольческих экологических акциях. Помощь и поддержка гарантированы.

Фото: администрация Самары