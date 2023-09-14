Метрострой: станции «Театральная» выходит на новый этап

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14 сентября в администрации Ленинского района Самары прошло общественное обсуждение, связанное с предстоящими работами по строительству станции метро «Театральная». Возведение новой транспортной локации сейчас находится в активной фазе, все этапы строительства ведутся под непрерывным контролем регионального заказчика и мэрии Самары.

Взаимодействие с жителями особенно важно – о новых этапах работ информируют заблаговременно, чтобы горожане могли высказать свои идеи или выступить с инициативами по дальнейшему преображению столицы 63-го региона. Сегодня обсуждался широкий спектр вопросов: сроки начала и окончания нового этапа масштабного строительства, особенности благоустройства территории. Вниманию собравшихся был представлен дизайн-проект.

«Планируется, что 25 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Самарской, в районе Арбитражного суда Самарской области. В дальнейшем транспортные потоки перенаправят по улице Ярмарочной в одностороннем режиме. Участок улицы Самарской будет огорожен с соблюдением всех требований безопасности, ведь именно там стартуют работы по устройству котлована, обуриванию конструктива комплекса будущей станции метрополитена. Согласно контракту до 2024 года подрядчик должен завершить все работы», – отметил заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Главный архитектор компании-подрядчика ООО «Волгатрансстрой-проект» Дмитрий Орлов уточнил: работы по возведению новой станции метрополитена коснутся части улицы Самарской и частично сквера, а также деревьев, обрамляющих дорогу. На этом участке городской территории появится вентиляционная камера, которая будет выполнена в стилистике соседних зданий. На финальном этапе будет восстановлено озеленение улицы Самарской, причем с увеличением общего количества деревьев и кустарников, которые здесь высадят взамен снесенных.

Отметим также, что по замыслу разработчиков дизайн-проекта, в новом облике этого участка улицы Самарской сохранится знакомая коренным жителям атмосфера исторического центра и ее самобытность: архитекторы опирались на изображения Самарской площади 50-60-х годов XX века.

Как подчеркнула глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко, актуальность подобных встреч и открытого диалога с жителями сложно переоценить – у горожан возникают вопросы в связи с планируемыми работами, и они могут получить ответы на них напрямую. В частности, самарцев беспокоила «судьба» деревьев, которые планируются к сносу в зоне метростроя.

«Жителям Безымянки, Юнгородка будет гораздо проще добираться к историческим достопримечательностям и на нашу красивую набережную. Это большой плюс. Конечно, когда реализуются такие масштабные проекты, без временных неудобств не обходится, но к ним нужно относиться с пониманием», – считает протоиерей, ректор Самарской духовной семинарии Максим Кокарев.

Фото: администрация Самары