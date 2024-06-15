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Местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс

15 июня 2024 12:08
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местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс

С 14 по 17 июня, по сведениям Приволжского УГМС, местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс. Жаркая сухая погода, установившаяся в регионе, может способствовать увеличению количества природных пожаров.

Чаще всего их причиной становится человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Оставленный без присмотра костер, непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка может стать причиной лесного пожара. Наиболее опасны случаи, когда граждане специально поджигают траву, чтобы очистить от неё садовые участки и примыкающие территории.

Напоминаем, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы.

Соблюдайте запрет на посещение лесов;

не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу;

не бросайте непотушенные спички или сигареты;

искры из глушителя автомобиля или мотоцикла могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы стали очевидцем природного пожара обязательно сообщите о нем в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).

Теги: Пожар

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