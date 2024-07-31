Места проживания многодетных семей - на контроле сотрудников МЧС СО

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Похвистнево, муниципальных районов Похвистневский и Камышлинский совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Похвистневского района провели профилактическое мероприятие в местах проживания многодетных семей в сельских поселениях Старый Аманак, Красные Ключи, Савруха, Новое Мансуркино.

Инспекторы пожарного надзора провели профилактический осмотр домовладений на предмет нарушений собственниками требований пожарной безопасности и обсудили с ними вопросы противопожарной тематики: как уберечь себя, своих близких и имущество от пожара, как вызвать экстренные службы в случае экстремальной ситуации, как правильно применять первичные средства пожаротушения.

Кроме этого, граждан предостерегли от сжигания сухой растительности и мусора на своих участках, настоятельно порекомендовали следить за исправностью электропроводки и своевременно проводить ее замену профессионалами, установить в жилых помещениях автономные пожарные извещатели, которые позволяют обнаружить возгорание на ранней стадии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО