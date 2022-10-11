Мероприятия в детских садах проводят сотрудники ГИБДД Тольятти

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«С наступлением ранних осенних сумерек и зачастую неблагоприятных погодных условий пешеходам очень важно и необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы!»

Именно с таких слов начинают проводить мероприятия в детских садах сотрудники ГИБДД Тольятти. Дорожные инспекторы рассказывают детям насколько важно быть заметными на дороге в темное время суток и что для этого нужно, не забывая объяснять особенности перехода проезжей части, а также про безопасное поведение на улице и во дворе дома.

А еще дети смогли ознакомиться с устройством и работой автомобиля дорожно-патрульной службы ГИБДД, узнать о работе и особенностях службы сотрудников ДПС.

Ребята, в свою очередь, рассказывают гостям мероприятия о том, какие они уже знают правила дорожного движения и как их сами соблюдают и выполняют.

Ребята благодарят автоинспекторов за интересную беседу, обещают им всегда быть примером для всех и соблюдать дорожные правила.