Я нашел ошибку
Главные новости:
Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу
Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу
волонтёры «Единой России» отправились на Донбасс
Волонтёры «Единой России» отправились на Донбасс
Почетным гражданином Самарской области стал космонавт Олег Кононенко
Почетным гражданином Самарской области стал космонавт Олег Кононенко
Два крупных возгорания сухой травы тушили в Красноярском районе
Два крупных возгорания сухой травы тушили в Красноярском районе
Россиянам станет проще путешествовать в Китай на автомобиле
Россиянам станет проще путешествовать в Китай на автомобиле
В Жигулевске мужчина украл продукты на 11 тысяч и раздал родственникам
В Жигулевске мужчина украл продукты на 11 тысяч и раздал родственникам
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
В Самарской области на пожаре погибли два человека
В Самарской области на пожаре погибли два человека
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.03
0.65
EUR 106.2
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»
В Самаре состоялся первый детский межнациональный праздник «Жемчужинка Самары»
В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Меньше четверти самарцев отметили, что карьера в 2024 году сложилась лучше, чем в 2023

11 декабря 2024 09:18
239
Меньше четверти самарцев отметили, что карьера в 2024 году сложилась лучше, чем в 2023

Жители Самарской области подвели итоги уходящего года. Как выяснили аналитики hh.ru, для 25% респондентов 2024-й для карьеры прошел хуже, чем 2023-й, а для 21% лучше. Об этом говорят результаты опроса, который проводился в ноябре-декабре 2024 года.
 

Лишь у 21% год был положительным
 

Четверть жителей Самарской области (25%) рассказали, что текущий год в плане развития карьеры и трудоустройства оказался хуже, чем 2023-й. Почти столько же респондентов (24%) ответили, что год был таким же, как прошлый. И лишь у 21% этот год был лучше. Оставшиеся затруднились ответить.
 

В профессиональном разрезе высокую оценку карьерным итогам года чаще всего дают представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Маркетинг, реклама, PR» (37%), а также «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент» по (36%). Доля тех, для кого этот год на работе сложился хуже предыдущего, максимальна в сферах «Безопасность» (39%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 33%).
 

Как повлияли внешние события 2024 года на работу?
 

Рассуждая о влиянии ключевых событий 2024 года на карьеру и/или поиск новой работы, большая часть самарцев (46%) оценили их нейтрально, 36% - негативно и лишь 3% - позитивно. Остальные затруднились дать оценку.
 

Отношение к внешним событиям во многом зависит от профессии респондентов. Так, среди высшего и среднего менеджмента сразу 58% отмечают негативное влияние и лишь 6% позитивное. Также к негативной оценке склонны больше половины маркетологов (51%), только 3% из них считают, что события 2024 года оказали благоприятное влияние на их карьеру. Чаще всех остальных о позитивной роли внешних событий говорили представители сфер «Домашний персонал» (13%), а также «Безопасность» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 10%).
 

Показательно, что в целом по России доля тех, кто ощущает негативное влияние внешнего фона на свой профессиональный рост и развитие, год от года снижается: в 2022 году отрицательное воздействие внешних событий отметили 68% опрошенных, в 2023 году – 46%, в 2024 году – 35%.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Средний бюджет самарцев на новогодние каникулы составляет 19 800 рублей
11 декабря 2024, 09:59
Средний бюджет самарцев на новогодние каникулы составляет 19 800 рублей
Каждый третий россиянин занят планированием расходов на праздник и каникулы. Общество
141
Сотрудники самарских компаний рассказали, сколько денег потратят на подготовку к новогоднему корпоративу
11 декабря 2024, 09:27
Сотрудники самарских компаний рассказали, сколько денег потратят на подготовку к новогоднему корпоративу
72% респондентов планируют посетить корпоративные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Общество
205
В льготном кредитовании или возможности взять ипотеку от компании заинтересованы 16% самарцев
10 декабря 2024, 12:42
В льготном кредитовании или возможности взять ипотеку от компании заинтересованы 16% самарцев
Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, ценит компенсацию аренды жилья, материальную помощь, льготную ипотеку, а также помощь корпоративного психолога. Экономика
293
В центре внимания
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
174
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
360
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
361
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
10 декабря 2024  12:38
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
447
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
10 декабря 2024  11:19
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
348
Весь список