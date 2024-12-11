Меньше четверти самарцев отметили, что карьера в 2024 году сложилась лучше, чем в 2023

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Жители Самарской области подвели итоги уходящего года. Как выяснили аналитики hh.ru, для 25% респондентов 2024-й для карьеры прошел хуже, чем 2023-й, а для 21% лучше. Об этом говорят результаты опроса, который проводился в ноябре-декабре 2024 года.



Лишь у 21% год был положительным



Четверть жителей Самарской области (25%) рассказали, что текущий год в плане развития карьеры и трудоустройства оказался хуже, чем 2023-й. Почти столько же респондентов (24%) ответили, что год был таким же, как прошлый. И лишь у 21% этот год был лучше. Оставшиеся затруднились ответить.



В профессиональном разрезе высокую оценку карьерным итогам года чаще всего дают представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Маркетинг, реклама, PR» (37%), а также «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент» по (36%). Доля тех, для кого этот год на работе сложился хуже предыдущего, максимальна в сферах «Безопасность» (39%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 33%).



Как повлияли внешние события 2024 года на работу?



Рассуждая о влиянии ключевых событий 2024 года на карьеру и/или поиск новой работы, большая часть самарцев (46%) оценили их нейтрально, 36% - негативно и лишь 3% - позитивно. Остальные затруднились дать оценку.



Отношение к внешним событиям во многом зависит от профессии респондентов. Так, среди высшего и среднего менеджмента сразу 58% отмечают негативное влияние и лишь 6% позитивное. Также к негативной оценке склонны больше половины маркетологов (51%), только 3% из них считают, что события 2024 года оказали благоприятное влияние на их карьеру. Чаще всех остальных о позитивной роли внешних событий говорили представители сфер «Домашний персонал» (13%), а также «Безопасность» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 10%).



Показательно, что в целом по России доля тех, кто ощущает негативное влияние внешнего фона на свой профессиональный рост и развитие, год от года снижается: в 2022 году отрицательное воздействие внешних событий отметили 68% опрошенных, в 2023 году – 46%, в 2024 году – 35%.