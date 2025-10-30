Я нашел ошибку
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре

30 октября 2025 17:34
126
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.

В Самаре состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Алексею Коженкову, погибшему при исполнении воинского долга. Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.

В торжественной церемонии приняли участие его родные, заместитель главы города Самара Данил Морозов, глава Промышленного района Самары Иван Сухарев, заместитель председателя городской Думы Марат Габдрахманов, член Ассоциации ветеранов СВО города Самара Ринат Калимуллин и юнармейцы школы № 45.

«С пожеланием увековечить память своего мужа обратилась супруга Алексея Коженкова. Символично, что торжественная церемония состоялась в день его рождения, 29 октября, – отметил заместитель главы города Самара Данил Морозов. – Алексей Владимирович – солдат России, которым гордится наша страна, память о нем всегда будет жить среди его друзей и близких. Благодаря памятному знаку и жители дома, и случайные прохожие – горожане и гости Самары – будут знать и помнить, что здесь жил герой, защитник Родины».

Алексей Коженков родился в городе Куйбышеве 29 октября 1980 года. В 1998 году он отправился на срочную службу в армию, затем был направлен в горячую точку и принимал участие в операции на территории Чеченской Республики. Вернувшись к мирной жизни, работал в сфере строительства, создал семью, стал мужем и отцом, а в 2022 году вновь встал на защиту Родины. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден посмертно орденом Мужества.

«Пусть эта мемориальная доска как символ мужества и самоотверженности будет служить напоминанием о подвигах участников СВО. Чтобы и мы, и наши дети хранили память о тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу. Надеюсь, что подрастающее поколение пронесет в своих сердцах память о героях, сегодняшних защитниках Отечества, через всю свою жизнь», – сказал руководитель первичного отделения Ассоциации ветеранов СВО Промышленного района Самары Ринат Калимуллин.

Открыли мемориальную доску дети Алексея Коженкова – дочь Злата и сын Егор. Участники почтили память участника СВО минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара

