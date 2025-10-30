Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре

126

В Самаре состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Алексею Коженкову, погибшему при исполнении воинского долга. Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.

В торжественной церемонии приняли участие его родные, заместитель главы города Самара Данил Морозов, глава Промышленного района Самары Иван Сухарев, заместитель председателя городской Думы Марат Габдрахманов, член Ассоциации ветеранов СВО города Самара Ринат Калимуллин и юнармейцы школы № 45.



«С пожеланием увековечить память своего мужа обратилась супруга Алексея Коженкова. Символично, что торжественная церемония состоялась в день его рождения, 29 октября, – отметил заместитель главы города Самара Данил Морозов. – Алексей Владимирович – солдат России, которым гордится наша страна, память о нем всегда будет жить среди его друзей и близких. Благодаря памятному знаку и жители дома, и случайные прохожие – горожане и гости Самары – будут знать и помнить, что здесь жил герой, защитник Родины».



Алексей Коженков родился в городе Куйбышеве 29 октября 1980 года. В 1998 году он отправился на срочную службу в армию, затем был направлен в горячую точку и принимал участие в операции на территории Чеченской Республики. Вернувшись к мирной жизни, работал в сфере строительства, создал семью, стал мужем и отцом, а в 2022 году вновь встал на защиту Родины. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награжден посмертно орденом Мужества.



«Пусть эта мемориальная доска как символ мужества и самоотверженности будет служить напоминанием о подвигах участников СВО. Чтобы и мы, и наши дети хранили память о тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу. Надеюсь, что подрастающее поколение пронесет в своих сердцах память о героях, сегодняшних защитниках Отечества, через всю свою жизнь», – сказал руководитель первичного отделения Ассоциации ветеранов СВО Промышленного района Самары Ринат Калимуллин.



Открыли мемориальную доску дети Алексея Коженкова – дочь Злата и сын Егор. Участники почтили память участника СВО минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.

Фото: пресс-служба администрации Самары