Механизмы участия институтов гражданского общества в общественном контроле обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре

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Развитие института по защите избирательных прав граждан, совершенствование инфраструктуры общественного наблюдения и методическая подготовка наблюдателей станут основными вопросами открытого мероприятия в рамках форума «Сообщество» в Самаре, который пройдет в Самаре 29–30 августа. Участники круглого стола рассмотрят инструменты осуществления общественного мониторинга за ходом электоральных процессов в стране, возможные пути их совершенствования и практики работы общественных штабов в регионах России.

Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова выступит модератором встречи. Она убеждена, что площадка объединит представителей ОП РФ, общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области, представителей НКО, электоральных экспертов и юристов.

Спикер подчеркивает, что круглый стол коснется задач общественного наблюдения на выборах в сентябре с учетом новаций в законодательстве и геополитических вызовов. Будет рассмотрена работа общественного штаба, ход проведения обучающей программы ОП РФ и НОМ для наблюдателей в регионе. Кроме того, участники мероприятия смогут поделиться эффективными практиками мониторинга избирательного процесса и обменяться опытом.

«На площадке круглого стола “Общество и выборы” мы обсудим самые важные вопросы подготовки общественного наблюдения за выборами в сентябре. Подобный формат — это всегда живой диалог, предполагающий обмен мнениями, выявление точек роста и взаимопомощь. Со своей стороны мы расскажем коллегам о наших методических и технологических инструментах, которые в дни голосования помогут наблюдателям оперативно сообщить о происходящем на участке», — рассказала Алена Булгакова.

Эксперты напоминают, что общественные наблюдатели сегодня ставят своей задачей предотвращение возможных проблем на участках, пути их урегулирования и четкое знание избирательного законодательства, что совокупности обеспечивает наивысшее качество работы института по защите избирательных прав граждан.

Важность общественного наблюдения подчеркивает Президент Российской Федерации Владимир Путин — на встрече с Советом по правам человека он отметил, что оно востребовано на всех стадиях избирательного процесса, а граждане страны доверяют институту по защите избирательных прав.

Прошедшие избирательные кампании по выборам Президента РФ 2018 года, выборам депутатов Государственного думы VIII созыва 2021 года, а также множество региональных и местных избирательных кампаний показывают, что сформированная инфраструктура общественного контроля доказала свою состоятельность.