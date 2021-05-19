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МЧС СО в очередной раз призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы

19 мая 2021 20:55
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В прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 23 природных пожара.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 22 пожара на общей площади 0,64 га. Все они ликвидированы.

Наибольшее количество пожаров произошло в микрорайонах Приволжский (3 на общей площади 0,055 га), Кинель-Черкасский (3 на общей площади 0,05 га), Хворостянский (2 на общей площади 0,11 га), Богатовский (2 на общей площади 0,07 га) и городском округе Чапаевск (2 на общей площади 0,08 га).

Всего с начала 2021 года произошло 1681 пожар на общей площади 131,6656 га.

Также на территории области произошел 1 низовой лесной пожар на площади 0,5 га в 58 квартале Волжского лесничества Чапаевского участкового лесничества в городском округе Чапаевск. Он ликвидирован.

С начала 2021 года произошло 36 лесных пожаров.

В ближайшие дни в регионе сохранится сухая теплая погода, без осадков. Это значит, что риски возникновения природных пожаров увеличатся. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры.

Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые граждане продолжают сжигать мусор и сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации.

Разводя костер, люди часто забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие этого пламя может распространиться на жилые дома и постройки.

Следует также учесть, что палы могут служить причиной травмирования и даже гибели людей.

Еще одной причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро.

Кроме этого, сжигая сухостой, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. В огне погибают насекомые, задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы, сжигаются кладки и места гнездовий птиц, все полезные почвенные микроорганизмы.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие неосторожного обращения с огнем и злого умысла.

 

Фото: облМЧС

Теги: 23 природных пожара МЧС СО палы сухой травы

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