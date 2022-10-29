МЧС СО: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке

Осень - любимая пора любителей рыбной ловли. Однако осенняя рыбалка таит в себе немало опасностей. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов и, если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения.
Спасти человека в такой ситуации бывает довольно трудно. Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности:
- не выходите на водоем в ветреную погоду;
- в нетрезвом виде;
- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств (жилет, нагрудник и так далее);
- не перегружайте плавсредство.
При наступлении навигационных сумерек, все маломерные суда должны быть оборудованы бортовыми огнями, если таковые предусмотрены заводом-изготовителем, а также топовым огнем белого цвета.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
Фото: ГУ МЧС СО