МЧС СО: с начала купального сезона в Самарской области произошло 40 происшествий на воде

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С 1 июня 2025 года в Самарской области произошло 40 происшествий на воде. В результате 28 человек погибли, среди них — 4 ребенка. 22 человека спасены.

Вчера, 4 августа, произошли два трагических инцидента.

Утром в Промышленном районе Самары из реки Волги очевидцы достали тело 59-летнего мужчины. Вечером того же дня в Сызрани спасатели вытащили из Волги утонувшего 72-летнего мужчину.

Несчастные случаи часто происходят из-за купания в необорудованных для этого местах,неумения плавать, алкоголя, усталости и переохлаждения.

МЧС России в очередной раз напоминает:

выбирай для отдыха у воды только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели;

не купайся в состоянии алкогольного опьянения — это опасно;

плохо себя чувствуешь — не заходи в воду;

не переоценивай свои силы: не заплывай далеко, не пересекай буйки;

если отдыхаешь с детьми — не отпускай их одних к воде, следи за ними постоянно.

Если произошла опасная ситуация:

Позови на помощь, привлеки внимание окружающих.

Звони по номеру 112.

Фото: pxhere.com