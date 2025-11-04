МЧС СО: следитe за пожарной безопасностью бани

201

В выходные дни одной из самых распространенных причин пожаров на территории частных домовладений и садово-дачных товариществ становится печь, эксплуатируемая в бане.

Основная причина таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации.

Чтобы избежать подобных происшествий и их неприятных последствий, нужно внимательно отнестись к правилам эксплуатации бани.

Необходимо помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов она нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры.

Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Электропроводка, розетки и выключатели должны быть исправны. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо полностью прогорело.

При возникновении пожара звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.