Главные новости:
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области
Среди редких и необычных имен для мальчиков - Феодор, для девочек - Юстина.
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны".
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Турции состоялся командный чемпионат мира по русским шашкам в дисциплине «молниеносная игра».
Спортсмены из Самарской области Олег Дашков и Мария Звада - призеры чемпионата мира по шашкам 
И встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы. 
Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам
На лекции Олег Кононенко рассказал подробнее о достижениях российской космонавтики и ответил на все вопросы учащихся.
В Самарском университете состоялась встреча с летчиком-космонавтом Олегом Кононенко
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
МЧС СО: следитe за пожарной безопасностью бани

4 ноября 2025 11:33
201
Распространенной причиной пожаров на территории частных домовладений и садово-дачных товариществ становится печь, эксплуатируемая в бане.

В выходные дни одной из самых распространенных причин пожаров на территории частных домовладений и садово-дачных товариществ становится печь, эксплуатируемая в бане.

Основная причина таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации.

Чтобы избежать подобных происшествий и их неприятных последствий, нужно внимательно отнестись к правилам эксплуатации бани.

Необходимо помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов она нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры.

Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Электропроводка, розетки и выключатели должны быть исправны. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо полностью прогорело.

При возникновении пожара звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

